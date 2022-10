Gameplaybeelden online van Signalis

Check hier een half uur aan gameplay van deze horrorgame.

Deze week bracht Humble Games en rose-engine de survival horror game Signalis naar de Nintendo Switch. Vandaag zijn er spannende beelden opgedoken van het spel die het eerste half uur van het spel belichten. De beelden zijn onderaan het artikel te bekijken.

De wereld van Signalis is een surrealistische retrotech wereld. De mensheid heeft het zonnestelsel gekoloniseerd. Menselijke androids genaamd Replikas leven naast echte mensen. Hun taken zijn de echte mensen te beschermen en te dienen. Je kruipt in de Replika Elster die op zoek is naar haar verdwenen partner en verloren dromen.