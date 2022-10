Ace Angler: Fishing Spirits krijgt lanceertrailer

Hengelen maar!

Ace Angler: Fishing Spirits is afgelopen donderdag verschenen op onder andere de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Bandai Namco een speciale lanceertrailer online gezet. In deze trailer maak je kennis met het spel dat vol in het thema staat van vissen. Het spel speelt zich af in een pretpark met een aquarium-thema. Je kunt hier verschillende soorten ‘attracties’ spelen. Ace Angler: Fishing Spirits bevat een arcade, story en online modus evenals een handjevol minigames. Ben jij van plan om dit in dit pretpark te verblijven? Laat het ons weten in de reacties.