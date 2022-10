[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 44

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Lonesome Village

Verschijnt op: 1 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Lonesome Village is een rustgevende puzzel avontuur geïnspireerd door games als The Legend of Zelda en Animal Crossing. Jij speelt een Coyote genaamd Wes, welke in een dorpje woont waar iets vreemds is gebeurd. Na een mysterieuze calamiteit zijn bijna alle huizen weggevaagd, en het is aan jou om deze weer op te bouwen. Maak vrienden, los puzzels op en verken kerkers om het geheim achter de calamiteit te ontdekken en Wes zijn geheime verleden. Interessant is dat de game verder geen gevechten bevat. Een perfecte game voor een rustig dagje op de bank!

Harvestella

Verschijnt op: 4 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Harvestella is een gloednieuwe lifestyle-simulatie-RPG van Square Enix. In typische lifesyle sim onderhoud je een boerderijtje waar gewassen groeien, kun je vrienden worden met de lokale bewoning en een prachtige nieuwe wereld verkennen. Er is alleen één groot verschil. Na elk seizoen heeft deze wereld een seizoen des doods, genaamd “Quietus”. Planten gaan dood en een vreemde stof zorgt ervoor dat mensen niet normaal buiten kunnen lopen. En het ergste, er wordt gezegd dat dit seizoen elk jaar langer wordt. Jouw verhaal begint te midden van zo’n seizoen. Weet jij de mysteries van deze wereld en de waarheid achter dit dodelijke seizoen achterhalen? Naast het life-style aspect bevat de game intense gevechten waarbij je kerkers verkent om de vier gigantische seizoenkristallen te bemachtigen.

It Takes Two

Verschijnt op: 4 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

It Takes Two is een game die in 2021 verscheen op o.a. Steam, de Playstation en Xbox. Hij wordt gezien als één van de betere titels van dat jaar, en vanaf 4 november is hij dus ook beschikbaar voor de Switch. It Takes Two is een co-op game avonturen game die co-op gespeeld moet worden. Hij kan dus niet alleen gespeeld worden! Maar geen zorgen, als lokale Co-op niet wil kun je met een Friend’s Pass een vriend uitnodigen om gratis mee te spelen. In de game speel je als Cody en May, een vurig koppel dat op de rand van een scheiding balanceert. Wanneer ze echter worden omgetoverd tot levende poppen zullen ze samen moeten werken om de vele obstakels te overwinnen! Help elkaar langs puzzels en lachwekkende momenten en beleef een oprecht en hilarisch verhaal.

Wat verder verschijnt in de week van 31 oktober tot en met 6 november:

31 okt. 2022: Midnight Remastered – €1,99

31 okt. 2022: Amazing Chicken Adventures – €19,99

1 nov. 2022: Missle Command: Recharged – €8,99

2 nov. 2022: Shatter Remastered Deluxe – €8,19

2 nov. 2022: Fantasy Blacksmith – €9,99

2 nov. 2022: Hatup – €4,99

3 nov. 2022: Totally Accurate Battle Simulator – €19,99

3 nov. 2022: Mijn leven: Paardenwereld 3 – €29,99

3 nov. 2022: Dragon Prana – €14,99

3 nov. 2022: Horse Tales: Emerald Valley Ranch – €39,99

3 nov. 2022: Mecha Ritz: Steel Rondo – €14,99

3 nov. 2022: Pirated Code: Admin Edition – €10,99

3 nov. 2022: How to Say Goodbye – €12,99

3 nov. 2022: ENOH – €10,99

3 nov. 2022: Run Box Run – €5,59

3 nov. 2022: Ghost Song – €19,99

3 nov. 2022: Master Spy – €9,99

3 nov. 2022: Pilgrims – €4,99

3 nov. 2022: Garfield Lasagna Party – €39,99

3 nov. 2022: From Space – €14,99

3 nov. 2022: The Samurai Collection (QUByte Classics) – €9,99

3 nov. 2022: Delivery Driver – The Simulation – €17,99

3 nov. 2022: Awesome Platformers Bundle (5 in 1) – €19,99

3 nov. 2022: Space Tail: Every Journet Leads Home – €19,99

4 nov. 2022: Bratz: Flaunt your fashion – €39,99

4 nov. 2022: Golazo! 2: Soccer Cup 2022 – €15,99

4 nov. 2022: Aeterna Noctis – €29,99

4 nov. 2022: Sakura MMO 3 – €9,99

4 nov. 2022: Mission Commando – €3,99

4 nov. 2022: Breakfast Bar Tycoon Premium Edition – €5,99

4 nov. 2022: 7 Days of Rose – €4,99

5 nov. 2022: ET Varginha – €9,99

