Launch trailer voor Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia

Bij Toutatis, Romeinen in Ierland!

Het is zover, voor fans en geïnteresseerden kun je nu los in de nieuwe Asterix & Obelix game. Daarom is er nu een launch trailer van Microids voor de game die je hieronder kunt bekijken.

We hebben niet al te lang geleden het spel hands-on kunnen spelen op Gamescom en het spel beviel goed. Het origineel geschreven avontuur speelt zich af rond het jaar 50 v.Chr. in Hibernia, het huidige Ierland. Asterix en Obelix worden namelijk door Keratine geroepen om haar te helpen de Romeinen te verslaan in Hibernia. Daarbij heeft ze ook de hulp nodig om haar vaders gouden ram terug te halen.

Vorige games al gespeeld of wordt dit misschien je eerste Asterix & Obelix game? Je kunt het spel online verkrijgen in de eShop voor €49,99 maar je kunt ook een fysieke versie verkrijgen in de vorm van een Limited Edition en een Collector’s Edition.