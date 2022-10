Even voorstellen: Jesper

Een nieuwe naam verschijnt in je newsfeed

Mijn naam is Jesper, online ook wel bekend als Zergie of Xer, 30 jaar jong en woon op dit moment in Nieuwegein!

Ik speel al sinds ik klein was games. We hadden een ouwe DOS computer en Amiga staan waarop ik als driejarig snotjoch games zoals Bubble Bobble, Golden Axe en Wolfenstein 3D speelde. Tegenwoordig game ik nog dagelijks en speel ik vaak co-op met mijn vriendin. We hebben op dit moment alle ‘next gen’-systemen staan en profiteren enorm van Gamepass en PS Plus. Enkele van mijn favoriete games zijn Xenoblade Chronicles, Dragon Quest XI (ik schrijf dit en krijg kriebels), Banjo-Kazooie en Super Metroid! Ook hebben de games van FromSoftware een speciaal plekje in mijn hart.



Wat doe ik naast gamen?

In 2012 heb ik samen met een aantal vrienden het streamkanaal Gamers met Een Hart opgezet, dit was een livestream-groep waarmee we probeerde 24/7 live te zijn. We hadden toen een heel schema opgezet met wie wanneer streamt én hadden een vaste community. Het was altijd erg gezellig! Ook heb ik een aantal fundraising marathons opgezet, waaronder Fezathon (een mini marathon om een leuk bedrag op te halen voor Retro Marathon) en United for Cause, een Tales Of Marathon van 6 dagen lang om geld op te halen voor het NVA.

Het bijdragen aan deze marathons heeft mij gemotiveerd om PR te gaan studeren, en daardoor heb ik een aantal certificaten behaald om als community manager door het leven te kunnen. Uiteindelijk is dat nooit iets geworden en werk ik nu voor de Universiteit Utrecht.

Als nieuw lid van Daily Nintendo hoop ik een gezellig onderdeel van de crew te kunnen worden en jullie te vermaken met leuke artikelen en specials. Hebben jullie vragen, stel ze dan gerust in de comments!

Tot slot deel ik een van mijn favoriete nummers uit Dragon Quest XI met jullie.

Veel luisterplezier en tot het volgende artikel, of op Discord!