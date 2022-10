Rainmaker weer speelbaar in Anarchy modus in Splatoon 3

Rainmaker is weer speelbaar!

Een paar dagen terug werd de modus Rainmaker uit de Anarchy-gevechten gehaald in Splatoon 3. Dat had alles te maken met een vervelende bug. Het was namelijk mogelijk dat na het aanraken van een checkpoint, de score counter naar één werd gezet. Nintendo had daarom tijdelijk deze modus uit de Anarchy-gevechten gehaald. Vandaag is er echter een nieuwe update verschenen, versie 1.2.1, welke de bug heeft opgelost. Vanaf vandaag zijn dus de Rainmaker-gevechten terug in de rotatie. Speel jij nog dagelijks Splatoon 3? Laat het ons weten in de reacties.

