Laatste Tactics Ogre: Reborn trailer voor release

Nog één keer een sneak-peak!

Square Enix heeft een laatste trailer online gezet voor Tactics Ogre: Reborn. De titel komt over enkele weken naar de Switch, hoog tijd dus om nog even alles goed in het zonnetje te zetten. Deze imposante tactical role-playing game is een remake van de in 2010 uitgebrachte Tactics Ogre: Let Us Cling Together, welke op zijn beurt weer een remake is van het origineel uit 1995. De trailer kun je hieronder bekijken. Vanaf 11 november kunnen we met deze titel aan de slag.

Het verhaal van tactics Ogre: Reborn speelt zich af op The Valerian Isles. Deze eilanden zijn het middelpunt voor de maritieme handel, wat betekent dat er vaak oorlog is om het gebied. Uiteindelijk was er één man die het voor elkaar kreeg om een eind aan dit conflict te brengen: Dorgalua Oberyth, in de geschiedenis beter bekend als de “Dynast King.” Deze koning streefde ernaar alle volkeren van de eilanden samen te brengen en de haat hiertussen te doen verdwijnen. En voor ongeveer een halve eeuw lukte dat. Maar met zijn dood begon er opnieuw een oorlog. Drie facties vochten om controle, waarbij uiteindelijk het gebied werd verdeeld tussen de twee winnaars. Hierbij heb je aan de ene kant The Bakram, welke bestaat uit de edellieden van The Valeria. Daartegenover staat de Galgastani, welke bestaat uit de gewone bevolking van de eilanden. En ongemakkelijke vrede werd gevonden tussen de partijen, maar iedereen wist dat dit niet lang kon duren…