De serie Sonic Prime verschijnt op 15 december

Netflix-leden hoeven niet lang meer te wachten.

Begin 2021 was al de aankondiging, maar eerder dit jaar deelde Netflix de eerste teaser van de nieuwe Sonic-animatieserie. Via IGN weten we nu dat Sonic Prime vanaf 15 december te zien zal zijn op Netflix. Daarnaast is er een nieuwe teaser verschenen op het YouTube-kanaal Netflix After School. Deze kan je hieronder bekijken. In de teaser wordt het verhaal kort uitgelegd en krijg je dus een goed beeld van wat je ervan kan gaan verwachten.

De serie krijgt in totaal 24 afleveringen. Daarnaast worden de personages door volgende stemacteurs ingesproken: Sonic door Deven Mack, Dr. Eggman door Brian Drummond, Tails door Ashleigh Ball, Amy door Shannon Chan-Kent, Rouge the Bat door Kazumi Evans, Knuckles door Adam Nurada en Shadow Sonic en Big the Cat door Ian Hanlin.

Kijk jij uit naar Sonic Prime? Laat het ons weten in de reacties!