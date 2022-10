Bayonetta 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en gameplaybeelden!

Het is inmiddels alweer een hele lange tijd geleden dat er bekend werd gemaakt dat ook Nintendo’s hybride console een Bayonetta-spel gaat krijgen. Na jarenlang gewacht te moeten hebben is het vandaag eindelijk zover, Bayonetta 3 is namelijk vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch. De actiegame gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is de titel natuurlijk ook fysiek te koop. Wellicht is het trouwens tijd voor een nieuw SD kaartje, want om Bayonetta 3 te downloaden heb je maar liefst 14,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Bayonetta 3 baant, hoe kan het ook anders, Bayonetta zich een weg door verschillende locaties, waaronder Tokio en China. Met haar splinternieuwe outfit en welbekende vlechten zal deze sterke heks haar pistolen moeten gebruiken in de strijd tegen een mysterieus kwaad. In dit nieuwste actiespel heeft ze het gemunt op biologische wapens, genaamd Homunculi. Gaat het jou lukken om de wereld te redden?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan hieronder de releasetrailer van Bayonetta 3 of gameplaybeelden van ons YouTube-kanaal!