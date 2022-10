3D puzzel platformer Togges onderweg naar de Switch

Vul de wereld met gekleurde blokken.

Uitgever Thunderful Games en ontwikkelaar Regular Studio hebben aangekondigd dat Togges ook naar de Switch komt. De game was al onderweg naar de PC, Playstation en Xbox, maar daar komt de Switch nu ook bij. De game verschijnt op al deze platformen op 7 december. Hieronder kun je een trailer bekijken.

Togges is een immersieve collect-a-thon 3D Platformer waarin je de wereld met blokken vult! Verken verschillende werelden met prachtige omgevingen, van futuristische steden in de Savannah tot werelden gemaakt van worteltaart. Ontdek grappige verhalen, maak nieuwe vrienden en los lastige puzzels op. Gebruik creatieve mechanieken om de vele verschillende collectibles te vinden die er verstopt zijn. In elk hoekje valt wel wat te doen of te vinden!