[Review] Buddy Simulator 1984 – Een nieuwe beste vriend, of toch niet?

De vriend vertoont wat rare trekjes…

Vrienden maken in de echte wereld is niet altijd eenvoudig. Sommige mensen zoeken daarom hun heil in virtuele vrienden. Uitgever en ontwikkelaar Not a Sailor Studios heeft op het oog voor die mensen een zeer interessante game, namelijk Buddy Simulator 1984. Zoals de naam al doet vermoeden, draait deze game om het rondhangen samen met jouw beste vriend en dat in een jaren ’80 sfeertje. Echter blijkt al snel in deze game dat niet alles is zoals het lijkt. Jouw buddy begint namelijk soms wat rare trekjes te vertonen. Is Buddy Simulator 1984 een interessante game die draait over vriendschap? Of blijkt het toch iets totaal anders te zijn? Je leest het in onze review.

Vriendschap?

Buddy Simulator 1984 is een game die je kan spelen in de gesimuleerde computeromgeving van Anekom OS. Dit principe kan je mogelijk doen denken aan Doki Doki Literature Club Plus. Persoonlijk vind ik zulke ideeën het beste werken op de computer, omdat je dan serieus op een computer speelt. Echter is deze uitvoering voor de Nintendo Switch ook goed uitgewerkt. Tevens wordt de vierde wand (the fourth wall) al snel doorbroken, wanneer jouw buddy tot leven komt. In het begin vraagt jouw buddy namelijk wat specifieke vragen via tekst om te leren wat jij leuk vindt. Want hoe kan hij een goede buddy zijn zonder dat hij jou kent? Vervolgens kan je drie simpele games met hem gaan spelen. Dit klinkt allemaal zeer onschuldig tot hij toegang wil tot bepaalde rechten om een veel leukere game te maken voor jou.

Vervolgens start de computer opnieuw op en vind je een nieuwe game. Dit is een tekstavontuur waarin je puzzels moet oplossen. Algauw kom je ook wat horrorelementen tegen en blijkt de game niet zo onschuldig te zijn als je zou denken. Pas als je door dit segment heen bent, start de game echt.

De zoveelste verandering

Vanaf nu wordt er gebruik gemaakt van pixelart en kan je eindelijk zelf rondlopen in de wereld. In deze ”nieuwe” game moet je quests voltooien, vecht je tegen vijanden en ontstaan er soms wat glitches. Het lijkt nu dus meer op een RPG. Wel blijft de game zich evolueren en gaat het van een simpele 2D-stijl over in een redelijk gedetailleerde artstijl. Tevens worden de gevechten wat uitgebreider in hoe je kan vechten, maar dat blijft vrij standaard. Het lastigste is nog om een block uit te voeren, want die moet je extreem precies timen.

Desondanks is de game wel vermakelijk vanwege het verhaal, al heeft het zo zijn minpunten. De overgangen tussen de verschillende stijlen zijn zeer passend. Het wordt allemaal logisch gemaakt door het verhaal, waardoor het nooit raar overkomt. Persoonlijk vind ik ook de stijl hetgeen wat de game interessant maakt. Het voelde voor mij alsof ik een oude computer had gevonden met daarop een onbekend spelletje. Dat zorgde voor een hoop nieuwsgierigheid waardoor ik wel graag de game wilde uitspelen.

Niet is wat het lijkt

Natuurlijk wordt er steeds meer bekendgemaakt over de ware aard van buddy, maar daarvoor moet je de game wel meerdere keren uitspelen. Er zijn namelijk vier eindes en persoonlijk vind ik het niet al te leuk om het vaker te spelen. De eerste keer gaat het wel om de game uit te spelen, wat zo’n 5 uur duurt. De volgende keer is het een stuk saaier, omdat je weer door al die vele teksten moet worstelen. Het is naar mijn mening te eentonig en bepaalde delen van de game duren gewoon te lang. Als de game wat korter was, dan zou ik mogelijk eerder genegen zijn om alle eindes te ontdekken.

Daarentegen zet de filosofische boodschap wel lichtelijk aan het denken. Ik moet er wel aan toevoegen dat deze game zeker niet voor iedereen is. Voor de een is deze game zeer intrigerend, terwijl een ander het enorm saai kan vinden. Mocht je twijfelen, dan kan je beter ervoor kiezen om deze game in een aanbieding te kopen. Gameplay bekijken zou ik niet aanraden, omdat de game dan zijn charme verliest. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat het echt eng is, want dat is het allemaal niet. Deels hangt het af van jouw keuzes tijdens de reis of je bepaalde rarigheden ziet of niet.

Conclusie

Buddy Simulator 1984 is geen standaard simulatiespel. Het gaat namelijk van onschuldig over in iets duisters. Voor een prijs van €9,99 ( tot en met 9 november 2022 zelfs €8,99) in de Nintendo eShop biedt de game wel waar voor zijn geld. Natuurlijk zijn er wel minpunten, zoals dat het soms wat eentonig is en de gevechten vrij oppervlakkig zijn, maar het verhaal en de opzet van de game maken een hoop goed. Als het je interessant lijkt en rekening houdt met de minpunten, dan raad ik deze game best aan. In alle andere gevallen zou ik eerder op een kleine aanbieding wachten. Al met al is Buddy Simulator 1984 een horrorachtig tussendoortje.

+ Uniek verhaal

+ Mooie overgangen tussen de verschillende stijlen

+ Apart concept van een spel op een computer

– Gaat op den duur eentonig aanvoelen

– Gevechten zijn vrij simpel

– Blocken is lastig om juist te timen

DN-score: 6,7