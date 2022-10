Puzzle Bobble Everybubble! verschijnt lente 2023

Bekijk de verschillende modi in de nieuwe trailer!

Afgelopen augustus werd er een nieuwe Puzzle Bobble-game aangekondigd exclusief voor de Nintendo Switch. Taito maakte daarbij gelijk bekend dat de game in 2023 zou gaan verschijnen. Daarnaast zal ININ Games Puzzle Bobble Everybubble! in het Westen uitgeven. Vandaag is er een nieuwe trailer verschenen op het YouTube-kanaal van ININ Games. Daarin kan je alle modi zien die in Puzzle Bobble Everybubble! beschikbaar zijn. Tevens is er bekendgemaakt dat de game in lente 2023 al gaat verschijnen. Heel lang zullen Switch-bezitters naar verwachting dus niet hoeven te wachten.

Puzzle Bobble Everybubble! is de eerste game in de serie met een verhaalmodus die speelbaar is met tot vier spelers. Daarnaast bevat de game een versus-modus: 1 vs 1 en 2 vs 2. Natuurlijk is de game ook solo speelbaar, maar voor nu lijkt de game vooral op co-op gericht.

