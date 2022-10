Microsoft’s Phil Spencer ziet Call of Duty graag op de Switch

Een Call of Duty-game op de Nintendo Switch? Dat zou nog zomaar kunnen gebeuren. Tenminste, als het aan Xbox-baas Phil Spencer in elk geval wel. Tijdens een Wall Street Journal interview liet Spencer namelijk weten dat hij toekomstige Call of Duty-games ook graag op Nintendo Switch zou zien verschijnen. Ook liet hij tegenover Wall Street Journal weten dat hij de Call of Duty-serie een vergelijkbare aanpak wil geven als bij de Minecraft-serie. Ondanks dat Microsoft onlangs Activision Blizzard heeft overgenomen, betekent dit dus niet persé dat Call of Duty niet naar de Switch kan komen.

“Call of Duty specifically will be available on PlayStation. I’d love to see it on the Switch, I’d love to see the game playable on many different screens. Our intent is to treat CoD like Minecraft.”

Phil Spencer