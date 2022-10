Launch trailer The Pinball Wizard

Daar moet toch iets achter zitten...

The Pinball Wizard is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Frosty Pop een launch trailer online gezet. Daarin worden nog even de bijzonderheden van deze pinball dungeon crawler in het zonnetje gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

The Pinball Wizard is een mix tussen een dungeon crawler en een flipperkast arcade adventure game. De game kwam oorspronkelijk uit voor Apple Arcade in 2019, en is nu dus ook beschikbaar voor de Switch. In game speel je de zogenoemde Pinball Wizard, welke tevens je bal is in dit flipper avontuur. Versla vijanden en level up, waarmee je nieuwe magische vaardigheden vrijspeelt. Elk level speelt zich af op een afgesloten toren in een enorme toren, en het is je doel om levend op de top van de toren te komen.