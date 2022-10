Godlike Burger verschijnt volgende week op de Switch

Ooit afgevraagd waar vlees vandaan komt in de ruimte?

Godlike Burger krijgt een Switch versie. Deze donkere en humoristische Cooking Sim verscheen begin dit jaar op steam, waar het vooral positiefe reviews heeft. Daedalic Entertainment heeft aangekondigd de game nu ook naar de Switch te brengen. En dat sneller dan je denkt, Godlike Burger staat namelijk gepland voor 2 november. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

In Godlike Burger probeer je de lekkerste burger uit het heelal te creëren. Dit doe je door de beste en verse ingrediënten te gebruiken… welke vooral bestaan uit je klanten. In deze donkere management game speel je een chef in een intergalactische diner, die met meer dingen bezig is dan alleen koken. Lok klanten naar binnen, lok sommige in de val en maak er de meest exotische burgers van. Voer Aliens met andere Aliens, upgrade je keuken, verbeter je reputatie en reis naar verschillende planeten. Maar let op, als je te lang in één plaats blijft kan het zomaar zijn dat de ruimte politie je op het spoor komt. Het gerucht van een moordenaar met een keukenmes gaat als een lopend vuurtje rond…