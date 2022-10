Rainmaker tijdelijk uit Anarchy Battle gehaald in Splatoon 3

Oeps?

Vraag je je misschien af waarom je Rainmaker niet in de rotatie krijgt van Anarchy Battle? Nou, Nintendo heeft aangegeven de modus tijdelijk te hebben weggehaald.

Tijdelijk betekent natuurlijk dat er iets mis gaat op het moment maar wel weer terugkomt. Wat blijkt, er is een bug waardoor het aanraken van een checkpoint de score counter meteen naar één zet. Nintendo is op de hoogte van de bug en zit er bovenop.

Hoe de bug moet worden opgelost is een vraag voor Nintendo, maar waar de bug vandaan komt zou goed uit de recente 1.1.2 patch kunnen komen. De patch gave meerdere verbeteringen en aanpassingen die je in detail hier kunt lezen.

Was de bug je al opgevallen of heb je misschien andere bijzondere ervaringen in Splatoon 3 gehad? Laat het hieronder weten.