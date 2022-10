Gameplaybeelden voor Oddworld: Soulstorm

En dat terwijl het spel morgen pas uitkomt

Ja je leest het goed, nog niet zo lang geleden kwam er toevallig het nieuws via Nedgame dat Oddworld: Soulstorm ook naar de Switch toe komt. Toen nog een beetje speculatie, onderhand hebben we een datum. Het spel komt morgen 27 oktober uit voor ons hier in Europa.

Nu zijn reviews voor de game wat gemixt en verdeeld, maar Oddworld is wel een wat oudere gamereeks die bij velen een nostalgische snaar zal raken. Mocht je nu nog wat twijfelen en de kat uit de boom willen kijken dan goed nieuws; er zijn gameplaybeelden opgedoken van het spel op de Switch. Je kunt zien hoe het spel er grafisch uit ziet en ook de daadwerkelijke gameplay in actie zien van dit 2.9D actie avonturenspel.

In Oddworld: Soulstorm onderneem je als Abe een revolutie tegen de heersende leiders van zijn planeet. Je maakt en zoekt wapens om aan je volgelingen te geven en vanaf daar keuzes te maken: besluip jij je vijanden of ga je ze open te lijf? Bekijk hieronder de eerste ~30 minuten van het spel.

Oddworld Soulstorm komt dus morgen 27 oktober uit. Het spel zal vier verschillende eindes bevatten en via de eShop óf fysiek te bemachtigen zijn. Er is zelfs een collector’s editie. Heeft de gameplay je over de streep getrokken of was je al verkocht? Laat hieronder weten wat je van de game vindt met deze beelden.