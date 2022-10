Eerste reviews Bayonetta 3 enorm lovend

De game ontvangt meerdere perfecte scores!

Bayonetta-fans hebben enorm lang moeten wachten op het derde deel, maar vanaf aankomende vrijdag ligt Bayonetta 3 dan eindelijk in de winkels. Ook in dit nieuwste deel kruip je weer in de huid van de opmerkelijke heks Bayonetta. Het nieuwe deel borduurt voort op de succesvolle eerdere delen maar brengt ook de nodige vernieuwing met zich mee. Een ding is zeker, hekserij is er weer in overvloed aanwezig.

Inmiddels zijn ook de eerste reviews van Bayonetta 3 opgedoken, en die liegen er niet om. Zo is de game zelfs meerdere keren met een perfecte score (10/10 of 100%) beoordeeld. Zo noemt Nintendo Life de game het beste deel uit de serie met talloze nieuwe mechanieken. Ook de website Destructoid gaf een 100% score en noemt de game alles wat een fan van actiespellen wil hebben. Maar ook met scores als een 9 van Gamespot en een 8,3 van Game Informer blijkt dat Bayonetta 3 inderdaad het wachten waard is geweest en wordt onder andere de heerlijke snelle gameplay goed ontvangen.

Ga jij de game aankomende vrijdag in huis halen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!