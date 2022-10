Apple ondersteunt nu nog meer Nintendo controllers

Wist jij dat je veel controllers kunt verbinden met een Apple apparaat?

Misschien wisten jullie het nog niet, maar je kunt veel controllers verbinden met een Apple apparaat. Denk aan bijvoorbeeld je iPhone, iPad of via Apple TV. Sinds juni worden de Joy-Con controllers en de Pro controller ondersteunt. Echter is er sinds de grote update van een paar dagen geleden nog meer mogelijk.

Een paar dagen geleden verschenen de Apple software updates; iOS16, MacOS13 en tvOS16. Normaal gesproken is daar voor Nintendo gebruikers niet zoveel bijzonders aan, maar Apple heeft met de update iets leuks toegevoegd. Je kunt nu namelijk alle ‘classic’ controllers verbinden met bijvoorbeeld je iPhone of iPad. In juni kon dit al met een Pro controller of de Joy-Cons, maar nu kun je ook gamen met een N64, NES, SNES of Sega Genesis classic controller.

Verbinden jullie je controllers met andere apparaten, zoals een iPhone? Of gamen jullie met de controllers alleen op de Nintendo Switch?