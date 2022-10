Zoroark showt zijn moves in Pokémon Unite

Speelbaar vanaf 27 oktober!

Pokémon Unite vierde afgelopen maanden groots zijn 1-jarig jubileum. Daarom kwamen er vele nieuwe vechters beschikbaar. Als laatste van het stel kam eerder deze maand Clefable beschikbaar. Echter werd toen gelijk Zoroark aangekondigd voor eind oktober. Vandaag is er op YouTube een trailer verschenen met Zoroark in de hoofdrol. Hierin kan je zien hoe Zoroark beweegt tijdens gevechten en haast ongezien daarna verdwijnt. Niet zo gek gezien het type dat hij is. Hij is namelijk een Speedster. Om een goed beeld ervan te krijgen kan je de trailer hieronder bekijken. Pokémon Unite- spelers hoeven tevens niet lang te wachten tot ze met hem aan de slag kunnen. Vanaf 27 oktober verschijnt hij namelijk al in de game.

Wat is jouw favoriete vechter? Lijkt Zoroark jou wat? Laat het ons weten in de reacties!