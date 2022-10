Yomawari: Lost in the Dark ontvangt lanceringstrailer

Het is bijna tijd om te griezelen.

Yomawari: Lost in the Dark kwam eerder dit jaar in Japan uit. Helaas verscheen de game niet gelijktijdig in het Westen. Switch-bezitters hoeven niet lang meer te wachten in Europa, want 28 oktober is het al zover. In Amerika is de game echter al vandaag verschenen. Daarom heeft Nintendo op YouTube een lanceringstrailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken. Dit griezelspel is zowel digitaal als fysiek te koop. In de Nintendo eShop gaat de game voor €39,99 over de digitale toonbank.

In Yomawari: Lost in the Dark speel je een personage dat haar geheugen kwijt is. Nadat ze wakker wordt in een donker bos, realiseert ze zich dat ze niet weet hoe ze hier gekomen is. Ze stond toch op het dak van haar school toen de zon onderging? Ze besluit de weg naar huis te zoeken, maar wordt al snel begroet door een vreemd wezen. Deze geeft aan dat ze vervloekt is. Om deze te breken moet ze zich voor het eind van de nacht iets belangrijks herinneren. In paniek en op zoek naar haar verloren herinneringen trekt ze de duistere stad in. In de stad bevinden zich echter demonen en andere geesten. Je zult alles op alles moeten zetten om deze te ontwijken en het er levend vanaf te brengen.

Ga jij deze game kopen? Laat het ons weten in de reacties!