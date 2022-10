Tanuki Sunset scheurt binnenkort naar de Nintendo Switch

Skaten met een wasbeer op een longboard.

Ontwikkelaar Rewind Games heeft aangekondigd dat ze hun nieuwe game, Tanuki Sunset, naar de Nintendo Switch zullen brengen. De ontwikkelaar zal de game bovendien zelf gaan publiceren.

In Tanuki Sunset speel je met een wasbeer die op zoek is naar spannende longboard avonturen.

Door downhill te scheuren, het ontwijken van verkeer, maken van hoge sprongen en landen van gave tricks maak je kans om de eerste wasbeer te worden die Sunset Island’s legendarische longboard route succesvol aflegt.

In de game kun je door verschillende levels skaten verspreid over Sunset Peaks, Midnight City en Sunrise beach.



De gebruiksvriendelijke besturing maakt het makkelijk om overal waar je wilt je longboard erbij te pakken, en met meerdere spelmodus zoals de story mode, endless mode, time trials en score mode heb je altijd wel iets om je wasbeer op los te laten.



Rewind Games heeft nog geen releasedatum bekend gemaakt.