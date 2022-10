Pompom: The Great Space Rescue is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de trailer van dit spelletje

Begin dit jaar kondigde ontwikkelaar Tomo Camp en uitgever PID Games aan dat Pompom: The Great Space Rescue naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Switch-bezitters hoeven trouwens niet meer wachten op het puzzel-avonturenspel, want de game is vanaf vandaag al te spelen op de Nintendo Switch. Mocht je nog twijfelen of deze titel het voor €9,99 waard is, kun je altijd nog aan de slag met de gratis demoversie. Om Pompom: The Great Space Rescue te downloaden heb je 610 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In het platformspel Pompom ga je samen met, hoe kan het ook anders, het hamstertje Pompom op avontuur. De game heeft maar liefst acht werelden, maar in plaats van dat je jouw normale platformtechnieken moet gebruiken zul je de levels moeten aanpassen om het einde te kunnen halen. Dit doe je onder andere door blokken te plaatsen, maar vergeet ondertussen ook niet om vijanden te verslaan en voorwerpen te verzamelen. Gaat het jou lukken om de duivelse Captain Cat te verslaan?