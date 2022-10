Pokémon Scarlet & Violet ontvangt “Your World Your Way”-filmpje

Ben jij klaar om op avontuur te gaan in Paldea?

De promotie rond de nieuwste Pokémon-games is in volle gang. De afgelopen weken kregen we bijna elke week wel wat nieuwe informatie. Zelfs vandaag komt er een aankondiging. Er zal namelijk om 15:00 uur een trailer verschijnen. Meer daarover kan je hier vinden. Daarnaast heeft Nintendo vandaag een ”Your World Your Way”-filmpje van Pokémon Scarlet & Violet gedeeld op YouTube. In deze video zie je de echte wereld gecombineerd worden met de Pokémon-wereld. Dit filmpje kan je hieronder bekijken.

Pokémon Scarlet & Violet verschijnen op 18 november 2022 voor de Nintendo Switch. Ga jij de game halen? Zo ja, welke? Laat het ons weten in de reacties! Vergeet daarbij niet te vermelden hoe je dit filmpje vindt.