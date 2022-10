[Update] Nieuwe Ghost-Pokémon onthuld in een korte trailer voor Pokémon Scarlet & Violet

Pokémon heeft een nieuwe Pokémon onthuld. Een schattige hond is de nieuwste Ghost-type.

[Update] Pokémon heeft nu ook een video online gezet met de Pokémon in het spel zelf. De Pokémon heet Greavard. Greavard is een Pokémon die eigenlijk vooral onder de grond zit. Wanneer een persoon in de buurt komt springt hij op uit de grond. Niet uit kwade bedoelingen, maar omdat die graag aandacht krijgt. Hij is één van de vriendelijkste Pokémon in Paldea, alleen zal die onbedoeld al je levenskracht opzuigen als je in zijn buurt komt.







Origineel Bericht: Over minder dan een maand verschijnen Pokémon Scarlet & Violet voor de Nintendo Switch en hoewel er vorige week previews verschenen zijn is het nog niet klaar met informatie. In onze preview zeiden we al dat veel gameplay verbeterd en versoepelt, is ten opzichte van vroeger. Daarnaast konden we ook al wat gameplay delen welke je hier kunt vinden.

Vandaag heeft The Pokémon Company een nieuwe video online gezet waarin een persoon op onderzoek uit is. Dit om Ghost-type Pokémon te vinden. Onderweg vindt ze meerdere bekende Pokémon, maar ook een compleet nieuwe Pokémon.

Dit hondje heeft een schattig uiterlijk en bovenop zijn hoofd zit een kaars. Echter is de Pokémon niet zo onschuldig aangezien de onderzoeker al haar energie verliest nadat ze in contact is gekomen. Je kunt de nieuwe Pokémon in onderstaande video zien, een naam is echter nog niet onthuld.