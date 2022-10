Kijk hier vandaag om 15:00 een nieuwe Pokémon video

Vandaag om 15:00 is er een nieuwe Pokémon video die iets zal onthullen over Scarlet & Violet!

Vorige week konden wij een preview van de aankomende spellen Pokémon Scarlet & Violet delen. Door een vroege versie te spelen konden we alvast kennis maken met Paldea en verschillende nieuwigheden in het spel. Nu is Pokémon zich aan het voorbereiden voor een nieuwe aankondiging.

Een nieuwe video die morgen om 15:00 in premiere gaat, is namelijk verschenen op YouTube. De titel is bovendien ‘????’, dus niemand weet nog wat de aankondiging gaat zijn. Waarschijnlijk gaat het om iets spookachtigs. Dit aangezien de afbeelding een spookachtige nacht weergeeft met een Gengar in beeld.