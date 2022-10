Garfield Lasagna Party verschijnt komende maand

Garfield is gek op lasagne. Kom jij naar zijn feestje vol met lasagne?

In september 2022 kondigde uitgever Microids een nieuwe Garfield-game aan voor de Nintendo Switch. Op dat moment was het nog onduidelijk wanneer Garfield Lasagna Party zou gaan verschijnen. Daar is echter vandaag verandering in gekomen. De uitgever heeft namelijk bekendgemaakt dat deze partygame in Europa op 10 november 2022 zal verschijnen. Dat is een paar dagen eerder dan in Amerika, waar de game pas op 15 november 2022 verschijnt. Bewegende beelden zijn er helaas nog niet, maar hieronder kan je wel een aantal afbeeldingen bekijken.

Garfield Lasagna Party is een typische partygame die zelfs wat doet denken aan Mario Party Superstars. Je speelt in de game als een van de volgende iconische personages: Garfield, Odie, Nermal of Arlene. Daarbij zijn er drie modi die elk met tot vier spelers lokaal speelbaar zijn: Lasagna Race Mode, Lasagna Challenge mode en Lasagna World Tour mode. In Lasagna Race mode speel je een bordspel met onderweg vele minigames. Lasagna Challenge mode daarentegen zijn dezelfde minigames, maar zonder bordspel. Lasagna World Tour is een soort toernooi waarin je strijd in een beperkt aantal minigames.

Ben jij net als Garfield zo gek op lasagne? Ga jij daarom Garfield Lasagna Party wel of niet halen? Laat het ons weten in de reacties!