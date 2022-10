[Review] The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – Het complete pakket on the go

Is het wéér tijd om geld in Skyrim te stoppen?

Ah, die gouwe ouwe RPG met de welbekende naam Elder Scrolls V: Skyrim. Bethesda’s lievelingskindje welke nog steeds goed verzorgd wordt in de vorm van nóg een nieuwe versie van de game. Ditmaal heeft Bethesda enkele nieuwe DLC-content gebundeld aan deze nieuwe release van het spel. Als je al in het bezit bent van de Legendary Edition van het spel krijg je de extra content gratis, mocht je de standaard versie hebben liggen zul je deze DLC los erbij moeten kopen mocht je deze willen spelen. De standaard editie hebben we 5 jaar geleden met een 9,0 beoordeeld.

Voor wie is het?

Ik raad deze versie zeker aan voor fans van het genre met alleen een Swtitch én die (op wonderbaarlijke wijze) nog geen versie van het spel in hun bezit hebben. Deze uitgave van de game bevat alle voorheen uitgegeven content en is naar mijn ervaring erg goed speelbaar op de Nintendo Switch. Voor Skyrim-fans die het spel al hebben maar tóch de DLC erbij willen, raad ik aan de content er los bij te kopen in de eShop, naast deze DLC-content voegt de Anniversary Edition namelijk niks toe aan het spel.

Wat maakt de Anniversary Edition speciaal?

Bij de Anniversary Edition zitten de Special Edition, alle optimalisaties voor de Nintendo Switch, 48 Creation Club items, 26 nieuwe items en alle voorheen uitgegeven DLC inbegrepen.

Er zitten, naast wat hierboven beschreven is, ook 4 nieuwe toevoegingen bij dit pakket inbegrepen. Allereerst de Saint & Seducers DLC: een lekker grote quest waarbij je tegen allerlei nieuwe meedogenloze vijanden zal moeten vechten met nieuwe pantsers en wapens als beloning. Houdt wel in de gaten dat zodra je deze verhaallijn start, je steeds opgejaagd wordt door dieven. Maak vooral niet dezelfde fout als mij door afgeleid te raken door al die andere missies, ik heb onnodig vaak een game over-scherm in m’n gezicht gekregen hierdoor.

Van de nieuwe survival modus in deze versie van het spel moet je wel echt houden om het leuk te vinden. Je moet warme kleding aan zodra je een koud gebied instapt, eten wanneer je hongerig bent, slapen (als gamer is dit al helemaal ondenkbaar) en fast travel wordt onmogelijk gemaakt. Zoals je misschien al merkte aan mijn woordkeuze, het is niets voor mij maar dat is persoonlijk. Ik vindt Skyrim op zichzelf al ingewikkeld genoeg, maar ik heb het spel ook niet super veel gespeeld. Mogelijk is dit daarom leuker voor spelers die de game al door en door kennen.

Vissen, ja. Het kan op speciale vis-locaties. Deze vond ik af en toe een beetje lastig om te spotten. Het duurde wel even voordat ik had uitgevogeld hoe ik ze makkelijk(er) kon herkennen. Er zijn een paar quests gelinkt aan deze functie, maar ik vond het niet wereld-veranderend. Je kunt je gevangen vissen wel opslaan in een aquarium. Grappige toevoeging, maar niks speciaals.

Als vierde toevoeging hebben ze een paar nieuwe zeldzame voorwerpen in de game gestopt. Deze content vond ikzelf weer niet erg bijzonder, maar meer content kan nooit kwaad. Hoe meer dingen te doen, hoe beter. Alhoewel het soms wel overweldigend is voor een nieuweling als ik.

Naast de toevoegingen die je hierboven al kon lezen, biedt deze versie nog wat leuke nieuwigheden. Zo kun je onder andere een eigen boerderijtje te starten met een kleine quest erbij én kun je nu companion pets meenemen. Het zijn twee voorbeelden van leuke nieuwe toevoegingen die de Anniversary Edition nog met zich meebrengt.

Conclusie

Stel jezelf, voordat je op “kopen” klikt, vooral de vraag: is de meegeleverde content van de bundel het voor mij waard? Is het antwoord daarop nee óf wil je eerst kijken of het spel überhaupt leuk is voor je meer content koopt in diezelfde game? Koop dan de standaard-versie, later kun je altijd nog ervoor kiezen om de DLC erbij te kopen. Heb je de Skyrim nog nooit gespeeld maar lijkt de game je wel erg gaaf? Dan brengt deze versie simpelweg de meest complete ervaring met zich mee die Skyrim te bieden heeft

+ De meest complete versie van Skyrim in één bundel

+ Ideaal om de game zeer compleet te ontdekken

+ Flink wat nieuwe content

– De game inmiddels een beetje gedateerd

– Prijzig wanneer je het origineel al hebt

DN score: 8,0