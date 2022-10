Mini Motorways krijgt volgende maand een update met twee nieuwe modi

Vind je Mini Motorways te makkelijk? Daar gaat binnenkort dan verandering voor jou in komen!

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat het vervolg op Mini Metro, Mini Motorways, werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Hoewel het spel van ontwikkelaar Dinosaur Polo Club pas een jaar later in de Nintendo eShop verscheen, is er vandaag bekendgemaakt dat de game een speciale update gaat krijgen. Ondanks dat er ook een paar dingen worden verbeterd gaat hier niet om alleen om bug fixes, maar om twee nieuwe modi. De update, welke begin volgende maand op 3 november verschijnt, zal namelijk een Eindeloos- en Expert modus met zich meebrengen. Mini Motorways gaat voor een bedrag van €13,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je maar 247 megabyte aan vrije ruimte nodig.

Heb je ooit wel eens in de file gestaan en vond je dat vervelend? Doe er dan wat aan! In het strategische spel Mini Motorways maak je namelijk wegen voor een groeiende stad. Herontwerp en plaats verschillende wegen zodat iedereen zonder vertraging netjes op zijn of haar bestemming kan komen. Bovendien is het in deze Switch-versie mogelijk om de zogenoemde save files van Steam over te brengen zodat je op jouw Nintendo Switch verder kunt gaan waar je op de computer gebleven was. Gaat het jou lukken om de stad voor een lange tijd in beweging te houden en één groot verkeersnet op te bouwen?

