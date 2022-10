Gratis Blood Moon Festival update voor Cult of the Lamb

Tijd om je sekte uit te breiden met een nieuw ritueel....

Ahh Cult of the Lamb, een spel met een heerlijk verdraaide stijl die schattig en schrikwekkend combineert. Nu hebben we op de Switch toegang gekregen tot de nieuwe update: Blood Moon Festival. De update is gratis en bevat veel nieuws. Er is het gelijknamige Blood Moon ritueel, nieuwe decoraties, nieuwe vormen van volgers en meer om te unlocken. Daarnaast kun je nu ook de geesten vangen van dode volgers.

Alles in een overzichtje? We hebben een trailer!

Let op, het event gedeelte van de update is niet oneindig te bemachtigen. Je hebt tot 10 november! Mocht je Cult of the Lamb nog niet kennen dan raad ik aan de review te lezen die we hebben. Ben jij enthousiast voor de update? Laat het hieronder weten.