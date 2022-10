Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef launch trailer en gameplay

WAAAAAAAAAAGH!

Het is eindelijk zover, de nieuwe Warhammer 40k game die helemaal draait om Orks is uit. Het spel werd vorig jaar aangekondigd en is nu eindelijk te verkrijgen. Om dat te vieren, en omdat het zo goed als traditie is voor games tegenwoordig, is er ook een launch trailer die je hieronder kunt bekijken.

Nou, na het zien van die trip van geweld, gore en actie ben je misschien al verkocht. Ik kan me ook goed voorstellen dat je je afvraagt wat je net in godsnaam hebt gezien. In Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef speel je in je eentje, of co-op met vrienden, als een Ork invasie. Je wil wraak nemen op je Warlord en dat zullen je vijanden (slachtoffers?) weten! Met een groot scala aan wapens en uitrustingen knal je door de levels heen en eindig je in een echte WAAAAAGH! Meer info over wat Orks zijn en waar het spel over gaat kun je hier lezen.

Nou is de trailer misschien niet genoeg om je over de streep te trekken, maar gelukkig hebben we daarom ook gameplay voor je om een goed beeld te krijgen. Hierin zie je het begin van het spel, een duidelijke introductie, en vooral hoe het spel er uit ziet vóórdat je scherm vol zit met rondvliegende lichaamsdelen en explosies.

Ga jij het spel halen? Misschien al aan begonnen? Of wacht je op de fysieke release? Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef is in ieder geval al te verkrijgen in de Switch eShop voor tijdelijk €17,99. Vanaf 28 oktober betaal je €19,99.