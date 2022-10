Vergelijkingsvideo Alan Wake Remastered opgedoken

Dat de Switch-versie grafisch moet inleveren is geen verrassing, maar hoeveel dat zie je hier.

Afgelopen vrijdag kwam Alan Wake Remastered als verrassing in de Nintendo eShop te staan. Het spel was na enkele geruchten begin dit jaar eindelijk officieel aangekondigd, maar een releasedatum was nog niet bekend, tot spelers het spel plotseling in de digitale winkel zagen staan. Er is nu echter een video opgedoken die de Switch-versie vergelijkt met de Xbox One-editie. De grootste verschillen liggen natuurlijk in de resolutie en de vermindering van details van omgevingen en personages. Ook is de framerate logischerwijs lager op de Switch dan bij de Xbox One-versie. Bekijk de video hieronder.