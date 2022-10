The Big Catch bevestigd voor Switch

Een mooie vangst voor de Nintendo Switch.

De Nintendo Switch zal niet achter het net vissen want 3D Platformer The Big Catch zal naar de Switch komen. De Kickstarter is inmiddels afgelopen en heeft genoeg geld opgehaald om een Switch-port veilig te stellen. Zoals vrij duidelijk te merken is in de trailer is dat het spel inspiratie opdoet uit het N64-tijdperk. En zoals de titel al doet vermoeden zal vissen een grote rol spelen in dit avontuur. In het spel zal je in de huid kruipen van een acrobatische visser genaamd Caster. Hij zal het restaurant The Big Catch moeten redden en dat doe je door ingrediënten te verzamelen voor nieuwe heerlijke gerechten. Een nieuwe menukaart zorgt immers voor nieuwe klanten. Benieuwd wat je kan verwachten van het spel? Bekijk de trailer hieronder.