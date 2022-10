Sonic Frontiers is goud gegaan

De releasedatum van 8 november staat nu dus zo goed als vast

Sonic Frontiers is nu officieel helemaal af, of in gametermen hij is “goud gegaan”. Dat heeft game director Morio Kishimoto vandaag bevestigd op Twitter. Hieronder zie je een vertaling van de tweet afkomstig van het Twitter-kanaal: Tails’ Channel:

⚡ With the worldwide release of #SonicFrontiers fast approaching, director Morio Kishimoto announced in this tweet that principal development has wrapped up. #SonicNews https://t.co/0WqCLN8Lzz — Tails' Channel · Countdown to Sonic Frontiers (@TailsChannel) October 22, 2022

Mocht je dus hebben getwijfeld of de game nog zou worden uitgesteld, dan hoef je dat nou niet meer te doen. Sonic Frontiers zou oorspronkelijk in 2021 uitkomen in verband met de 30ste verjaardag van de franchise. Dit is ontwikkelaar Sonic Team helaas niet gelukt. Ze hadden toen iets meer tijd nodig om de “kwaliteit op te poetsen”. Op 8 november zullen we weten of dit de ontwikkelaar goed is gelukt en of Sonic Frontiers de eerste goede 3D Sonic-game wordt in een hele lange tijd.

Heb jij een beetje vertrouwen in Sonic Frontiers? Of heeft Sonic Team jou inmiddels zo vaak teleurgesteld, dat je de kat nog even uit de boom kijkt? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie!