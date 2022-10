Risotto Nero strijdt volgende week mee in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Klaar om als schurk te spelen?

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Het vechtspel van het populaire JoJo’s Bizarre Adventure is al een tijdje uit, maar de ontwikkeling van DLC gaat door. Op 28 oktober is Risotto Nero speelbaar en als je de season pass hebt, kan je al twee dagen eerder vechten met het personage uit het vijfde deel: Golden Wind.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een vernieuwde versie van het eerder verschenen spel op de PlayStation 3. Er zijn in het spel upgrades te vinden in het vechtsysteem, animaties en bevat nu ook het bekende stemacteerwerk uit de anime.