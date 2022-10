[Review] No Man’s Sky Nintendo Switch Editie – Het heelal verkennen waar je maar wilt

Het universum is jouw speeltuin.

No Man’s Sky is nu echt een game die bij de release met het verkeerde been uit bed stapte waardoor beloofde functies nergens te vinden waren. Gelukkig heeft het spel zich sindsdien omhoog gewerkt en zelfs meer toevoegingen gekregen dan waar fans aanvankelijk op hadden gehoopt. Nu, heel veel jaren en updates later, zijn al die toevoegingen verpakt in de Nintendo Switch-versie van het spel. Met deze versie van de game kun je het universum verkennen waar, en dankzij de structuur van het spel ook hoe jij maar wil. Veel mensen (waaronder de bedenker van het spel) hielden deze port voor onmogelijk, maar het is de spelmaker Hello Games gelukt. No Man’s Sky draait op de Nintendo Switch! Wie 60 euro en +- 5GB aan geheugen op zijn/haar Nintendo Switch systeem over heeft, kan op reis door het heelal gaan!

Verken de ruimte hoe en waar je maar wil

No Man’s Sky is een sciencefictiongame over verkenning en overleving in een oneindig, procedureel gegenereerd universum. Het doel van No Man’s Sky is simpel, doe lekker wat je hartje begeert! Dit vond ik zelf erg verfrissend, er zijn niet veel spellen die je écht loslaten op een manier waar elke richting de juiste is om heen te lopen. Er is een verhaallijn en er zijn side-quests die (zodra je ze tegenkomt) allemaal netjes worden genoteerd in een lijst zodat je ze kunt doen wanneer je wilt. Deze functie kwam erg goed van pas aangezien ik een handje heb van vergeten waar ik ben gebleven nadat ik een spel opstart, en ik weet dat ik niet de enige ben daarin. Nadat je jouw eerste ruimtevaartuig hebt gevonden ben je niks meer verplicht! Bouw de vetste constructies, zoals een thuisbasis. Verzamel kostbare grondstoffen, ik kwam erachter dat als je zout verzamelt en omzet in chloor met de refiner je schatrijk kunt worden. Ontmoet allerlei alien-soorten, ik hield alle wezens te vriend voor vriendschapsbonussen maar je kunt je ook tegen hun keren en van iedereen jatten. Verken iedere planeet, verzamel troepen en vorm je eigen vloot of wordt een ruimtepiraat die vracht steelt voor de kost, werkelijk alles is mogelijk. In de Nintendo Switch-versie is dit niet anders. Ik merkte in mijn speelsessies dat er op de Nintendo Switch ook veel vaker wordt opgeslagen, zodat je het spel snel kunt afsluiten nadat je het hebt gespeeld op bijvoorbeeld je vakantiereis in de auto of met het vliegtuig.

De intergalactische gameplay ervaring

De kern van No Man’s Sky bestaat uit het verzamelen van verschillende soorten grondstoffen om je levensbalkjes gevuld te houden. In het begin knapte ik enorm af op de grind-roots van deze game (die je overigens met de nieuwe Waypoint-update enigszins tegen kunt gaan). Naarmate ik het spel meer speelde en een voorraad opbouwde, keek ik steeds minder naar die balkjes en juist meer naar de prachtige planeten waar ik op stond. Ik gebruikte nog steeds de mijnlaser om grondstoffen te ”grinden”, maar er waren genoeg andere dingen om te doen waardoor het spel leuk bleef. Je kunt bijvoorbeeld het verhaal volgen, een basis bouwen, missies aannemen bij ruimtestations en nog veel meer! Bij veel missies komt het combat-aspect weer terug. Dit komt naar voren als je bijvoorbeeld een smokkelaar moet tegenhouden door een schip neer te schieten in de ruimte of als er op de grond een zwerm sentinels op je afkomt. Zelf vind ik dat de combat van het spel een likje verf kan gebruiken, het is prima, maar er zit weinig diepgang in. Het is vooral op 1 knop blijven klikken zodat je schiet, en wachten totdat de levensbalk van de vijand leegloopt.

Een technisch wonder

Deze… action-adventure survival game? Het spel is lastig om uit te leggen aangezien je het op zoveel verschillende manieren kunt spelen. Het zit in ieder geval erg complex in elkaar. Ieder element wat je op het beeldscherm ziet wordt in run-time gegenereerd door de console, waardoor je allerlei gekke en vooral mooie werelden tegenkomt die nog nooit iemand eerder heeft gezien. Dit vergt veel kracht van je systeem en het moet vlug gebeuren vanwege het gebrek aan laadschermen. Om dit goed werkend te krijgen op de Nintendo Switch zal dus nog een aardige uitdaging zijn geweest. Echter zijn mijn verwachtingen meer dan overstegen.

Naar mijn mening speelt het spel erg soepel, veel beter als mijn eerdere verwachtingen. Een stotter hier en daar komt zeker voor maar dat was te verwachten. Er is overigens wel één klein dingetje waar ik wel last van had tijdens het spel. Mijn spel is in twee uur tijd namelijk ook twee keer gecrasht. Gelukkig slaat de game met de nieuwe Auto-Save functie nu wel vaker op, waardoor ik weinig tot geen progressie verloor. De portable versie van No Man’s Sky bevat zoals eerder vermeld een nieuw ”constant save” systeem. Met dit systeem kun je de game afsluiten en weer oppakken wanneer je wilt zonder progressie te verliezen, erg handig.

Je inventory indelen kan nu een stuk vlugger door middel van de nieuwe touch screen-controls in de handheld-versie van No Man´s Sky. Om nog even terug te komen op het grafische deel van de review, met een resolutie van 720p docked en 480p in handheld zie je af en toe bij de randen van objecten de pixels, maar het is erg goed te doen. Het spel gebruikt anti aliasing om het spel ondanks de ”lage” resolutie er zo scherp mogelijk uit te laten zien. De game probeert 30fps aan te houden, wat in mijn ervaring doorgaans goed lukt.

Eenzaam tussen de sterren

Er zijn helaas ook een paar functies gesneuveld tijdens de reis naar No Man’s Sky voor de Nintendo Switch. Naar mijn idee zijn de grootste verliezen dan toch wel de online play en settlements. Deze versie van het spel is puur gericht op offline play. Community challenges zitten wel in het spel, maar kunnen enkel solo uitgevoerd worden. Settlements werden geïntroduceerd in de Frontiers Update. Aangezien de Nintendo Switch editie van No Man’s Sky ”alle voorheen uitgegeven update-content” zou bevatten, zou je denken dat de settlements ook present zouden moeten zijn in het spel. Helaas moet ik je teleurstellen, de settlements vergden teveel van de Nintendo Switch waardoor het kleine indie-team van Hello Games heeft besloten de settlements compleet weg te laten in deze release.

Waypoint update

De Nintendo Switch editie van No Man’s Sky bevat alle content uit iedere update die het spel in de afgelopen 6 jaar heeft gekregen. De nieuwe Waypoint update zit inbegrepen en komt tegelijk uit op andere systemen met de Nintendo Switch port.

Nieuwe Custom Game Modes, waaronder een versimpelde versie van de game.

Een auto-save functie waardoor je je geen zorgen meer hoeft te maken over progressieverlies

Met de nieuwe Trade Rocket kun je voorwerpen verkopen waar je ook bent

De inventory is aangepast waardoor je deze soepeler kunt gebruiken.

Verbind je spel voor 7 november met de No Man’s Sky-servers, en ontvang het Horizon Vector NX-ruimteschip en de Infinite Neon Mark XXII Multi-Tool. Deze beloning is exclusief voor Nintendo Switch spelers.

Doordat deze game veel updates heeft ontvangen door de jaren heen, kon het spel eerder als ingewikkeld ervaren worden door nieuwkomers. Nu heeft Hello Games dit probleem aangepakt met de Waypoint update. Het idee is dat nu alle updates ”aan elkaar gelijmd” zijn, en dus simpeler in elkaar overlopen. Het spel kan als intimiderend overkomen met al die mogelijkheden en ingewikkelde recepten. Gelukkig legt No Man’s Sky je alles stap voor stap uit waardoor het spel nu zelfs nóg beter te begrijpen is voor nieuwe astronauten.

Onze eigen gameplay

Conclusie

Kort samengevat is deze versie van het spel uiterst geschikt voor nieuwe spelers. Je hoeft ook écht geen ander systeem in huis te halen om dit spel soepel te spelen. Over het algemeen is dit een geweldige versie van het spel waarmee je eindelijk het intergalactische avontuur mee op vakantie kunt nemen. Enkele functies missen, maar gezien de hardware van de Switch is dit te verantwoorden. No Man’s Sky voor de Nintendo Switch stijgt ver boven de verwachtingen uit, en is het spelen meer dan waard. Als je dit spel nog niet hebt en op een teken wacht, pak je kans!

+ Een technisch wonder

+ Perfect voor nieuwkomers

+ Verpakt alle content in een nette 5GB

– Heeft zijn instabiele momenten

DN-score: 8,0