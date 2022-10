Platinum Games geeft een statement na de Taylor-soap

Het zegt alleen echt precies niets.

Het is ondertussen een week geleden dat Hellena Taylor naar buiten kwam met beweringen dat ze erg weinig geld zou krijgen voor Bayonetta 3. Met die video’s vroeg ze ook om een boycot voor de game. Hierna is er flink wat ophef ontstaan. Zo eisten verschillende fans dat Taylor alsnog de rol zou krijgen, maar kwam Bloomberg met een uitgebreid artikel wat de beweringen van Taylor tegensprak.

Nu heeft eindelijk Platinum Games een bericht geplaatst over de controverse. Het laat echter volledig in het midden of Taylor heeft gelogen of gelijk heeft. Ze vragen alleen respect voor de nieuwe stem Jennifer Hale en het team wat jaren aan het spel heeft gewerkt

A Message from PlatinumGames pic.twitter.com/5ym1JxtBBn — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) October 21, 2022