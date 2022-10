Persona 5 Royal krijgt nieuwe trailer

ga nu ook op de Switch aan de slag met deze award winnende RPG!

Persona 5 Royal is sinds afgelopen vrijdag dan eindelijk speelbaar op de Nintendo Switch. Onze Alice heeft de game mogen reviewen en zij beoordeelde de game met een flinke 8,8! Dit hoge cijfer is onder andere te danken aan het interessante verhaal, het ijzersterke combatsysteem en de gave artstijl die Persona 5 Royal te bieden heeft. Daarnaast draait de game volgens Alice ook uitstekend op Nintendo’s hybride console! Klik hier om haar verdere bevindingen over het spel te lezen. Om de release van de game te vieren heeft Atlus nu een nieuwe trailer gedeeld welke je hieronder kunt bekijken.

Persona 5 Royal bevat naast de originele content een geheel nieuw stuk verhaal, een extra Palace, nieuwe personages en heel veel Quality-of-Life updates. In het spel speel je als een middelbare scholier in de Japanse stad Tokyo. Op deze school is echter het een en ander aan de hand en door middel van een vreemde telefoon app komt de hoofdpersoon in de Metaverse terecht. Hierbinnen vind je Palaces, die zijn gevormd door middel van de verlangens van slechte personen. Aan jou de taak om samen met de vrienden die je op school maakt, die Palaces te infiltreren en de Treasure te stelen. Die Treasure zal er vervolgens voor zorgen dat de slechte persoon tot inkeer komen en zijn misdaden opbiechten.

Ben jij van plan om Persona 5 opnieuw te spelen dankzij deze heruitgave. Of is dit voor jou de ideale kans om met deze geprezen JRPG te beginnen? Laat het ons vooral weten in de reacties!