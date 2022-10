One True Hero launchtrailer verschenen

Lukt het jou om serieus genomen te worden als de held die je bent?

One True Hero is deze week verschenen op de Nintendo Switch. Om de release van de game te vieren heeft game-ontwikkelaar No Gravity Games nu een nieuwe trailer gedeeld, welke je hieronder kunt bekijken.

One True Hero is een 3D-platformer, waarin je speelt met een boer die zijn stad moet zien te redden. Je gaat op een spannende reis om oude ruïnes te verkennen, een leger van kwaadaardige volgelingen te verslaan en het mysterie te ontrafelen van een zinkende stad. Dit is echter niet de moeilijkste taak, die je zult moeten volbrengen. Je zult de anderen namelijk ook moeten bewijzen dat je serieus genomen kunt worden en dat is misschien wel het moeilijkste om te doen.

One True Hero is sinds afgelopen donderdag te downloaden in de Nintendo eShop, tijdelijk voor slechts €11,99. Vanaf 3 november zal hij €14,99 gaan kosten. Ben jij van plan om met deze kleurrijke 3D-platformer aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!