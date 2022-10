Gameplaybeelden online van Tempus

Op een onbewoond eiland!

Deze week verscheen Tempus op de Nintendo Switch. De game van JanduSoft is een puzzelgame die gespeeld wordt in first-person. In het spel woon je op een onbewoond eiland. Letterlijk een onbewoond eiland, want jij bent de enige die daar woont. Daar komt op een nacht echter verandering in want met een grote flits en donderend geluid verschijnt er opeens een portaal. Met de portaal kan je tijdreizen en zo ga je 200 jaar verder de tijd in, maar er is één grote maar. Je kan namelijk niet meer terug gaan! Ben je benieuwd hoe dat eruit ziet? Hieronder is een klein kwartier aan beeldmateriaal.