Filmcomponist deelt behind the scenes beelden van Super Mario Bros. Movie

Filmcomponist Brian Tyler is druk bezig met het muziekstuk Mario Suite Part 3.

Eerder deze maand kregen we de eerste trailer te zien van de Super Mario Bros. Movie. Filmcomponist Brian Tyler die onder andere heeft gewerkt aan grote filmseries als: Iron Man, The Avengers, Fast & Furious en Star Trek heeft nu op Instagram ook een kleine sneak peek gedeeld van een nieuw nummer waaraan hij werkt. Het gaat om twee foto’s waarop we hem aan het werk zien met het nummer: “ Mario Suite Part 3 “. Op de ene foto zien we Brian dirigeren voor zijn orkest en op de tweede foto zien we de muzieknoten waaruit het muziekstuk bestaat.

Het was al duidelijk dat de Super Mario Bros. Movie een hele muzikale film wordt. Zo vertelde Jack Black op de New York Comic-Con bijvoorbeeld al dat Bowser een muzikalekant heeft. Daarnaast maakte Keegan-Micheal Key in een interview met Variety ook al bekend dat hij als Toad een liedje heeft geïmproviseerd.

De Super Mario Bros. Movie moet volgend jaar op 7 april verschijnen. Wat zijn tot nu toe jouw bevindingen over de film? Ben jij volledig tevreden over de visuals en het stem acteerwerk in de trailer? Laat het ons vooral weten in de reacties!