Een lijst met Present Codes zonder einddatum voor Kirby en de Vergeten Wereld

Plus enkele codes die nog maar tijdelijk beschikbaar zijn!

Je kunt in het spel Kirby en de Vergeten Wereld codes invoeren bij de Waddle Dee-liveries voor cadeaus. We hebben al eerder een lijst gedeeld met codes die je daar kunt invullen in ruil voor cadeaus. Echter zijn hier alweer een hoop van verlopen en dus niet meer te gebruiken. Voor een uitleg over hoe het proces van codes invullen werkt kun je op de rode tekst klikken. Nu hebben we een lijst samengesteld met codes die nooit zullen verlopen en dus altijd bruikbaar blijven. De beloning die je krijgt voor het verzilveren van de code staat ernaast geschreven.

Zie de permanente codes hieronder:

– BRAWLINGCOLOSSEUM – Star Coin x500, Attack Boost

– CLEARDEMO – Star Coin x300

– FIRSTPASSWORD – Star Coin x100

– KIRBYSTORY – Star Coin x300

– KIRBYTHEGOURMET – Rare Stone, Car-Mouth Cake

– NEWADVENTURE – Star Coin x300, Rare Stone

– THANKYOUMETAKNIGHT – Rare Stone x3

– THANKYOUKIRBY – Star Coin x1000, Rare Stone

– GAMENEWS – Rare Stone

– ADVENTUREGUIDE – Rare Stone

– キャラぱふぇカービィ – Star Coin x300

– メールでディスカバリー – Star Coin x350, Attack Boost

– カービィコロコロ – Star Coin x300, 2 Rice Balls

– BIRTHDAY – Rare Stone

Naast de codes van hierboven, hebben we ook nog een aantal tijdelijke codes. Hieronder kan je de lijst voor de codes mét een einddatum bekijken. Houd dus rekening met het feit dat deze na de verloopdatum, die erbij beschreven staat, niet meer te gebruiken zal zijn:

– TRICKORTREAT – Star Coin x500, Pumpkin, Doughnut, Macaron, Pumpkin (verloopdatum: 21 november 2022)

– カービィカフェでグルメフェス – Star Coin x500, 4 food items: Doughnut, Macaron, Pudding, Shortcake (verloopdatum: 30 november 2022)

– つばさディスカバリー – Rare Stone (verloopdatum: 31 maart 2023)

Wanneer is de laatste keer dat jij Kirby en de Vergeten Wereld hebt gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!