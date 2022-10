Cuddly Forest Friends komt volgend jaar naar het westen

Zorg voor verschillende boswezens in deze schattige titel

Aksys Games heeft aangegeven bezig te zijn met een lokalisatie van Cuddly Forest Friends. Deze schattige game heet in Japan Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi en kwam daar in 2020 naar de Switch. De Engelse versie zal begin volgend jaar in het westen verschijnen, momenteel staat hij gepland voor februari. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken. Deze is alleen wel in het Japans.

In Cuddly Forest Friends is het jou taak om voor verschillende schattige boswezentjes te zorgen. Ze houden van lekker eten, spelen en actief zijn. Hoe meer interactie je zoekt, hoe beter ze jou en de andere wezens zullen vertrouwen, wat super schattige interacties kan opleveren. Je kunt daarnaast vele items verzamelen, van decoraties tot accessoires Daarnaast zijn er 15 minigames te spelen, waarvan sommige samen met 3 andere gespeeld kunnen worden.