[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 43

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Buddy Simulator 1984

Verschijnt op: 27 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Aangezien we steeds dichter bij Halloween kruipen kon ook deze week een horrorgame niet ontbreken. Het gaat hier alleen wel om een ander soort horror game. Wij zouden de woorden horror en gezellig namelijk niet zo snel combineren, maar dat is precies wat Buddy Simulator 1984 wel probeert te doen. In deze game krijg je namelijk een vriend! Met de nieuwste technologieën creëert de AI van deze game een nieuwe beste vriend voor je. Heb jij je altijd al eenzaam gevoeld? Dan geen zorgen, want je vriend, leert, past zich aan aan jou persoonlijkheid en wil nog games met je spelen ook. Jij wil ook wel spelen toch? Ik hoop van wel…

Bayonetta 3

Verschijnt op: 28 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

De heks is terug! In dit derde deel van deze over-de-top actiegames zal Bayonetta wederom haar pistolen en Umbra Witch krachten moeten gebruiken om een mysterieus kwaad te stoppen. Met deze keer de biologische wapens genaamd Homunculi als haar vijanden. Baan je een weg door Tokio, bergketens in China en vele andere fantastische locaties. Onderweg ontmoet je vele metgezellen, waaronder een nieuw personage genaamd Viola. Deze vurige heks is in “opleiding” en heeft een verbond gesloten met de demon Cheshire. Speel als verschillende personages en ontdek of dit mystieke bondgenootschap daadwerkelijk de wereld kan redden! Wij mochten de game al even proberen, hoe dat ging kun je hier lezen.

Factorio

Verschijnt op: 28 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €30,00

Factorio is een game waarin je fabrieken bouwt en onderhoudt. De game is al te spelen sinds 2014, maar is officieel pas uitgekomen in 2020. De game komt nu naar de Switch, waardoor je deze building game ook on-the-go zult kunnen spelen. De basis van Factorio is simpel: delf grondstoffen, onderzoek nieuwe technologieën, bouw een infrastructuur en automatiseer je productie. In het begin zal je alles met de hand moeten doen, maar na een tijd wordt je vanzelf een industriële grootmacht. Langzamerhand krijg je de beschikking over zonnepanelen, olieraffinaderijen, chemische fabrieken en de constructie en transport robots om dit te onderhouden. Jij voert je productie steeds verder op, maar pas op. De zware exploitatie van de planeet zal niet lekker vallen bij de lokale bevolking, dus ik hoop dat je voorbereid bent om jezelf te verdedigen!

Wat verder verschijnt in de week van 24 tot en met 30 oktober:

24 okt. 2022: Howloween Hero – €9,99

25 okt. 2022: Miraculous: Rise of the Sphinx – €49,99

25 okt. 2022: Pompom: The Great Space Rescue – €9,99

25 okt. 2022: Ducky Quacky – €4,99

25 okt. 2022: Super Mabus Mania – €6,78

25 okt. 2022: Insomnis – €14,99

26 okt. 2022: Robotry – €12,49

26 okt. 2022: Dire Vengeance – €13,99

27 okt. 2022: Temple of Horror – €9,99

27 okt. 2022: Hot Springs Story 2– €13,00

27 okt. 2022: ARKANOID – Eternal Battle – €29,99

27 okt. 2022: THE Table Game – €13,99

27 okt. 2022: Rule No.1 – €5,99

27 okt. 2022: Pixel Artist – €14,99

27 okt. 2022: Oddworld Soulstorm – €49,99

27 okt. 2022: Brewmaster: Beer Brewing Simulator – €17,99

27 okt. 2022: Alterity – €9,99

27 okt. 2022: The Pinball Wizard – €7,99

27 okt. 2022: Asterix & Obelix XXXL – The Ram From Hibernia – €49,99

27 okt. 2022: SIGNALIS – €19,99

27 okt. 2022: Horse Club Adventures 2: Hazelwoods Stories– €39,99

27 okt. 2022: A Winding Path – €6,99

27 okt. 2022: Hidden Paws Mystery – €3,99

27 okt. 2022: Bestanden! Dein Weg zum Führerschein – €29,99

27 okt. 2022: Solitaire: Classic Card Game – €9,99

27 okt. 2022: Dariusburst CS Core + Taito/Sega Pack – €29,99

27 okt. 2022: Escape String – €6,99

27 okt. 2022: VEREDA – Escape Room Adventure – €7,99

27 okt. 2022: Paradigm Paradox – €49,99

27 okt. 2022: Delivery Driver – The Simulation – €17,99

27 okt. 2022: Saturnalia – €19,99

27 okt. 2022: Cubic Parking– €2,99

27 okt. 2022: Isekai Harem Saver – €15,90

28 okt. 2022: Silenced: The House – €4,99

28 okt. 2022: Yomawari: Lost in the Dark – €39,99

28 okt. 2022: Live by the Sword: Tactics – €20,99

28 okt. 2022: Charon’s Staircase – €34,99

28 okt. 2022: Sophstar – €12,99

28 okt. 2022: CoComelon: Speel met JJ– €39,99

28 okt. 2022: Bones of Halloween – €4,99

28 okt. 2022: Halloween Shooter – €9,99