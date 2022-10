Nieuwe trailer Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom staat in het teken van de bewoners

Bekijk 'm hier en lees meer over het spel!

Na het succes van Doraemon Story of Seasons op de Nintendo Switch is er eerder dit jaar tijdens een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase aangekondigd dat er een vervolg aan zit te komen. De releasedatum van dit vervolg, genaamd Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, werd zo’n twee maanden geleden bekendgemaakt. Switch-bezitters hoeven niet lang meer te wachten op de game want deze verschijnt begin volgende maand op 2 november. Daarom heeft Bandai Namco vandaag een nieuwe trailer online gezet die in het teken staat van een aantal bewoners uit het spel. De prijs en bestandsgrootte zijn echter nog niet bekend. Hier zullen we dus nog even met z’n alle op moeten wachten.

In Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom komen Doraemon, Noby en hun vrienden terecht op een onbekende planeet. Hier gaan ze hun nieuwe vriend helpen om zijn droom waar te maken. Hij wil namelijk graag een boer worden, maar daar heeft hij jouw hulp hard bij nodig. Je moet akkers omploegen, gewassen oogsten en voor al het vee zorgen. Daarnaast komen de geheime gadgets van Doraemon ook geregeld van pas. Bovendien is dit spel zowel alleen als met een vriend lokaal te spelen.

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwste trailer? Bekijk dan onderstaande video!