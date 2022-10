Voordelen voor leden van NSO+

Drie voordelen die van november tot en met januari geldig zijn.

Nintendo heeft voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nieuwe voordelen aangekondigd. Dat deed Nintendo via een bericht op Twitter. Het gaat om drie verschillende soorten voordelen die van november 2022 tot en met januari 2023 zullen gelden. Ten eerste kan je vanaf november dubbele gouden punten ontvangen bij elke aankoop in de Nintendo eShop. Dat betekent dus dat je 10% van jouw aankoop terugkrijgt in gouden punten. Dit hoeft niet per se een game te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook DLC of gamevouchers zijn. Gouden punten kan je dan bij jouw volgende aankoop inzetten als een soort korting.

Daarnaast zullen er vanaf 2 november maandelijks nieuwe afbeeldingsstukjes verschijnen met Nintendo 64-thema. Deze kan je met platina punten in de Nintendo Switch Online-app op de Nintendo Switch kopen. Met de stukjes die je dan hebt gekocht kan je jouw eigen profielafbeelding maken. Als laatste krijgen NSO+-leden dubbele gouden punten bij een aankoop van een Nintendo Switch-systeem in de My Nintendo Store. Dat betekent dus dat je voor een Nintendo Switch – OLED-model 700 punten krijgt, 600 voor een normale Nintendo Switch en 400 voor een Nintendo Switch Lite.

Al met al een hoop voordelen voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Ga jij van een van deze voordelen gebruik maken? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!

Leden van #NintendoSwitchOnline + Uitbreidingspakket kunnen tijdelijk profiteren van drie mooie voordelen, waaronder dubbele gouden punten voor alle aankopen in de Nintendo #eShop!



Meer info: https://t.co/AquENdkTcD pic.twitter.com/KXHui9hFBB — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 21, 2022