Surprise release Alan Wake Remastered

De game is plotseling verschenen op de Nintendo Switch!

Eind vorig jaar verscheen plotseling het gerucht dat Alan Wake Remaster naar de Switch zou komen. Deze actie-thriller verscheen oorspronkelijk in 2010, maar kreeg vorig jaar een Remaster. Officieel werd de Switch versie begin dit jaar aangekondigd, maar een releasedatum bleef uit. Daar is nu alleen verandering in gekomen. De game is gisteren plotseling verschenen op de Switch. Voor iedereen die benieuwd is hoe dat er uitziet hebben we goed nieuws voor je, want vandaag zijn er ook gameplaybeelden verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Alan Wake gaat over de gelijknamige hoofdpersonage die schrijver is, helaas kan hij al twee jaar lang geen letter op papier krijgen, waardoor hij besluit samen met zijn vrouw er op uit te gaan. Wat een gezellige vakantie zou worden boordevol inspiratie wordt één grote nachtmerrie. Wanneer hij zijn vrouw het water ingesleurd ziet worden bedenkt hij zich geen moment en springt hij erachter aan. Later, na deze vreemde ‘droom’, wordt hij wakker in zijn auto na een ongeval, waarna opeens alle inwoners van het pittoreske dorpje hem willen omleggen. Door het ontdekken van zijn getypte pagina’s komt hij steeds meer te weten over zijn eigen verblijf in het dorp, waar hij blijkbaar al een week aanwezig is..

Ben jij van plan deze titel te halen? De game is normaal €29,99, maar is momenteel in de aanbieding voor €23,99