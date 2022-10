[Review] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – Weer een heerlijk vrolijk drumspektakel

Don-Chan is terug en daar worden wij maar al te vrolijk van!

Met Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival krijgen Nintendo Switch-bezitters inmiddels alweer het derde deel in de typisch Japanse serie Taiko no Tatsujin voorgeschoteld. Een ding is zeker, het wordt weer volop drummen met onze grote vriend Don-Chan. In de game trommel je namelijk op het ritme van muziek, zoals we dat gewend zijn van deze serie. Weet dit nieuwste deel genoeg nieuws te bieden om interessant te blijven? Dat lees je in onze uitgebreide review.

Speelt op safe

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, met Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival speelt Bandai Namco redelijk op safe. Ook in dit nieuwe deel keert veel van de welbekende gameplay terug. Je kiest een liedje om vervolgens op het ritme van de muziek te gaan trommelen. Hoe meer noten je goed raakt, hoe hoger je score zal zijn. In de basis is hieraan vrijwel niets veranderd, wat op zich niet erg is. De Taiko no Tatsujin-games staan simpelweg bekend als enorm goede ritmespellen en dat blijft ook in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival ijzersterk overeind staan. Dit keer zijn er maar liefst meer dan 70 nummers om op los te gaan én kun je een extra Taiku Music Pass aanschaffen om toegang te krijgen tot nog enorm veel meer nummers. Weliswaar is de meeste muziek typisch Japans of afkomstig uit anime-series, laat jouw keuze daardoor vooral niet van afhangen. Deze muziek is namelijk zo vrolijk en leuk, dat vrijwel elke fan van ritmegames hier blij van zal worden!

Allereerst kom ik nog even terug op de muziek. In totaal dus meer dan 70 liedjes en een Taiko Music Pass die je los kunt aanschaffen. De Taiko Music Pass geeft je toegang tot meer dan 500 nummers, dus dat is een enorme toevoeging ten opzichte van het origineel. Eerlijk is eerlijk, er staan een hoop leuke en vrolijk nummers tussen, maar dat geldt ook voor de reeds aanwezige nummers. Denk aan bekende anime-liedjes, VOCALOID-songs maar ook tal van populaire popnummers. Je kunt de pass eerst 7 dagen uitproberen maar daarna ga je betalen, gemiddeld zo´n 4-5 euro per maand afhankelijk van de duur. En terwijl dat voor enkele maanden nog best aardig blijft, gaat dit op den duur natuurlijk wel in de kosten lopen. Gelukkig biedt Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival ook zonder deze pass meer dan genoeg om je flink wat uren zoet te houden. Deze extra content zie ik dan vooral als extra mogelijkheid om voor de grote fans nog meer uit het spel te halen, aan jou de keuze dus.

Ga de drumstrijd online aan!

Je leest het goed, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival kun je dit keer ook online spelen. En daarmee brengt Bandai Namco, ondanks de vrij identieke opzet en gameplay, toch een interessante nieuwe toevoeging naar de game. Het is namelijk erg leuk om tegen andere spelers over de hele wereld de strijd aan te gaan en proberen de hoogste score te behalen. Leuk is ook dat je jouw favoriete nummer kan selecteren waar je erg goed in bent. Het online spelen verloopt enorm soepel en het vinden van een tegenstander is vrij snel gedaan. Wel merkte ik tijdens een aantal speelsessies dat de game in Japan echt veel populairder is, en werd ik regelmatig behoorlijk verslagen. Het online spelen levert je overigens ook weer ervaringspunten op waarmee je jouw drumlevel kan verhogen, wat het online spelen extra de moeite waard maakt.

Dat brengt me dan ook meteen bij de story mode van de game. Ook al vind ik de naam story mode enigzins overdreven, er zit een zeer aardig voortgangssysteem in het spel door middel van de Rewards Map. Het idee erachter is simpel maar effectief. Speel liedjes, verzamel punten en met deze punten kun je vervolgens stappen maken op de Rewards Map. De ene keer kom je op een vakje wat munten oplevert of je drumlevel verhoogt, de andere keer kom je op een vakje die de story mode verder vertelt. Met de nadruk op vertellen overigens, veelal is dit een compilatie van getekende plaatjes met tekst eronder in het teken van de drumavonturen van Don-Chan. Ook nu wil hij weer een ware drummaster worden en daarvoor moet traditiegetrouw veel voor worden gedrumd. Soms speel je dan nog een liedje erbij, maar een écht volwaardige story mode wil ik het nu ook weer niet noemen. Desondanks werkt de Rewards Map enorm stimulerend om door te spelen. Je kunt ontelbaar veel dingen unlocken zoals nieuwe items, accessoires en ga maar door. Het is bovendien erg leuk om jouw Don-Chan helemaal te customizen!

Het spreekt voor zich dat je liedjes met succes moet behalen om meer punten te krijgen en zo verder te komen op de Rewards Map en jouw drum level te verhogen. Elk liedje kent verschillende moeilijkheidsgraden waardoor de game voor vrijwel iedereen toegankelijk is. Bovendien kent ook dit deel weer ijzersterke besturing, waardoor het niet behalen van een noot veelal toch echt jouw eigen schuld is. Je kunt met knoppen spelen of met de Joy-Con, waarbij de bewegingsbesturing erg fijn werkt. Heb je het bijbehorende drumset ook in huis? Dan kun je natuurlijk ook in jouw kamer daadwerkelijk zelf erop los slaan. Tijdens het spelen op de Tatacon werden we ook meteen gerustgesteld; alles werkt weer fijn en nauwkeurig zoals je mag verwachten.

Variatie met wat minigames

Tot slot biedt de game, naast de belangrijkste ‘Taiko-modus’, nog wat variatie op de standaard gameplay met Taiko Land’s partygames. Hierbij heb je de keuze uit twee games te weten ‘Great Toy Drum War’ en ‘Don-chan Band’. In de eerste mode moet jij samen met maximaal een andere speler verschillende missies uitvoeren om beloningen te verdienen. Veelal gaat het hier wel om het opnemen tegen de computer of bepaalde noten te moeten raken. De tweede mode biedt wél echt iets anders en is een soort Rock Band-game. Samen met maximaal drie extra spelers neem je hier een bepaalde rol in de band op je. Dat kan dus ook zang of gitaar spelen zijn. Iedereen moet hier zijn eigen ritme volgen om het liedje tot een succes te brengen. Al met al best een aardige variant om tussendoor eens te spelen!

Conclusie

Ja, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival speelt in de basis op safe en voegt weinig vernieuwing toe aan de basis gamepaly. Gelukkig blijft deze nog steeds ijzersterk en kun je dit keer ook online spelen. De twee minigames bieden daarnaast wat extra variatie. Of je de los aan te schaffen Taiko Music Pass nu wel of niet koopt, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival biedt je opnieuw uren drumplezier en beschikt over flink wat heerlijke vrolijke nummers!

+ Blijft een van de beste ritmespellen met ijzersterke besturing

+ Voldoende content in de basis, extra content voor wie wil tegen betaling

+ Online spelen biedt veel meerwaarde

+ Was je nog niet vrolijk, dan word je het van deze game

– In de basis niet erg vernieuwend

DN-Score: 8,5