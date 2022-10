New Tales from the Borderlands Launchtrailer

Dit verhaalgedreven avontuur is vanaf vandaag beschikbaar!

New Tales from the Borderlands verscheen eerder vandaag op de Switch. Deze verhaal gedreven game is het spirituele vervolg op Tales from the Borderlands, een titel die vorig jaar nog op de Switch verscheen. Om de launch van dit nieuwe verhaal te vieren hebben 2K en Gearbox een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In New Tales from the Borderlands volg je de avonturen van drie nieuwe personages: Anu, Octavio en Fran. Het speelt zich af op de door oorlog verscheurde planeet Prometea, waar deze personages de slechtste dag uit hun leven meemaken. Het is aan jou om deze drie aandoenlijke losers zo goed mogelijk hier doorheen te leiden, aangezien jouw keuzes bepalen hoe het verhaal verder gaat! Een buitenaardse invasie, verschrikkelijke vault monsters en ijskoude capitalisten, jij bepaalt of deze drie het er levend vanaf brengen!