Mario Party 1 en 2 komen naar Nintendo Switch Online+

Tijdens de Nintendo Direct van september 2022 kondigde Nintendo een hoop nieuwe N64-games aan. Hieronder waren onder andere Mario Party 1 en GoldenEye 007. Vandaag heeft Nintendo bekendgemaakt dat Mario Party 1 en Mario Party 2 binnenkort verschijnen. Switch-spelers kunnen er namelijk vanaf 2 november mee aan de slag. Om beide spellen te kunnen spelen heb je wel een lidmaatschap op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig.

Mario Party 1 en 2 verschenen voor de Nintendo 64 in respectievelijk 1999 en 2000. Dit waren de eerste twee games in de Mario Party-serie, die nu al jarenlang bestaat. In Mario Party speel je een bordspel met heel wat minigames tussendoor.

